Eşinin evine baltayla saldıran adamın ailesi saldırıya uğradı

ESENYURT'ta, geçtiğimiz yıl aralık ayında anlaşmazlık yaşadığı eşinin evine gelerek babasının minibüsünü baltayla parçalayan Aşkın Yassıtepe ve ailesi saldırıya uğradı. Eşinin ailesinin gerçekleştirdiği saldırıda Aşkın Yassıtepe'nin annesi ağır yaralanırken olay kamerelara yansıdı.

Esenyurt'ta 4 yıl önce kaçarak evlenen Aşkın Yassıtepe ile eşi Semra Yassıtepe arasında geçen yıl içinde sorunlar yaşandı. 4 yıllık evliliklerinin ardından Semra Yassıtepe, eşinin kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle eve geri döndü. Aşkın Yassıtepe geçtiğimiz aralık ayında kayınpederinin evine gelerek minibüsünü baltayla parçaladı. O günden bu yana ayrı yaşayan çiftten Semra Yassıtepe Ramazan Bayramı'nda iddiaya göre eşine barışmak için mesaj attı. Mesaja karşılık ailesiyle ile Düzce'den Esenyurt'ta eşini almaya gelen Aşkın Yassıtepe'nin iddiasına göre aile 60 bin lira istedi. Bunun üzerine şikayetçi olan Aşkın Yassıtepe ve ailesinin yolu polis merkezinden çıktıkları sırada minibüsle kesildi. Geçen pazartesi çıkan kavgada Aşkın Yassıtepe'nin annesi bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayla ilgili Gökhan K. ve Müslüm K. tutuklandı.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Aşkın Yassıtepe annesiyle karakoldan çıktıktan sonra saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin önünün kesildiği, elinde kesici aletler olan kişilerin otomobile vurduğu, camları kırdığı, bir kadının bıçakladığı görülüyor.