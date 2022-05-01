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Eşini yaralayan doktor kafasına sıkarak intihar etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eşini yaralayan doktor kafasına sıkarak intihar etti Gaziantep'te bir doktor tartıştığı eşini silahla ayağından yaraladıktan sonra kafasına sıkarak intihar etti.

Eşini yaralayan doktor kafasına sıkarak intihar etti

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir doktor tartıştığı eşini silahla ayağından yaraladıktan sonra kafasına sıkarak intihar etti.

Olay, merkez Şahinbey ilçesinde Kilis yolu üzerinde bulunan bir bağ evinde akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Dahiliye Uzmanı Dr. Burhanettin İzzet Seçkin ile doktor olan eşi Meryem Seçkin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan tabancasını çıkaran İzzet Seçkin eşine doğru birkaç el ateş etti. Meryem Seçkin her iki ayağından yaralanırken o esnada silahı başına dayayan İzzet Seçkin, kafasına sıkarak intihar etti.

Eşini yaraladı ardından intihar etti

Meryem Seçkin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken bağ evine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri İzzet Seçkin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ayağından yaralanan kadın ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Seçkin'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, hastanede tedavi altına alınan Meryem Seçkin'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen - 3. Sayfa

Gaziantep, Şahinbey, İntihar, Kilis, 3. Sayfa, Haberler

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