Eşini ve oğlunu tehdit ettiği iddia edilen koca adliyeye sevk edildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde eşini ve oğlunu tehdit ettiği iddia edilen şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

İddiaya göre olay, İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Eşine ve oğluna yaklaşmama tedbir kararı bulunduğu öğrenilen K.K.'nin tedbir kararını ihlal edip tehdit ettiği iddia edildi. K.K., şikayet üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan zanlı bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

