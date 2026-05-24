Eşini ve oğlunu tehdit ettiği iddia edilen koca adliyeye sevk edildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında tedbir kararı bulunan K.K., eşini ve oğlunu tehdit ettiği iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İddiaya göre olay, İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Eşine ve oğluna yaklaşmama tedbir kararı bulunduğu öğrenilen K.K.'nin tedbir kararını ihlal edip tehdit ettiği iddia edildi. K.K., şikayet üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan zanlı bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı