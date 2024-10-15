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Eşini ve oğlunu öldüren sanığa 2 kez müebbet hapis cezası

Eşini ve oğlunu öldüren sanığa 2 kez müebbet hapis cezası
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Adana'da eşini 39 ve oğlunu 49 yerinden bıçaklayarak öldüren Cem Suna, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Son savunmasında kendini mağdur olarak gören sanığın durumu mahkeme sürecinde tartışmalara yol açtı.

Adana'da eşini 39, oğlunu ise 49 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Son kez savunma yapan sanık, "Asıl mağdur benim. Dünyası yıkılan, ailesi katledilen benim, ne olduysa bana oldu" dedi.

Olay, 19 Ağustos 2023 tarihinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi 78101 sokakta bulunan bir apartmanın 9'uncu katında meydana gelmişti. Sabaha karşı cinnet getiren Cem Suna, eşi Deniz'i (43) 39 yerinden ve oğlu Alperen'i (16) 49 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Olayın ardından Cem Suna 'canavarca hisle öldürme' suçundan hakim karşısına çıkmıştı.

Karısını ve oğlunu öldürdü, hakim karşısında "Asıl mağdur benim" diye savunma yaptı

Karar davasında hakim karşısında son savunmasını yapan Cem Suna, "Bugüne kadar sustuysam adalete güvenimden sustum. Herkes hükmünü vermiş. Asıl mağdur benim. Dünyası yıkılan, ailesi katledilen benim. Ne olduysa bana oldu. Eşim ve çocuğum sürekli gözümün önünde. Dışarı çıksam da bir şey değişmeyecek" dedi.

Cem Suna'nın Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar davası görüldü. Karar davasında Cem Suna'ya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

"Kalbini, derisini yüzüp bana versinler"

Dava sonunda, öldürülen kadının annesi Neriman Toker basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toker, "Canice, torunumu ve kızımı katleden katil o kadar rahat ki anlamıyorum. Karardan hiç mutlu değilim, onun kellesini istiyorum. Onun kalbini de derisini yüzüp bana versinler, belki o zaman biraz rahatlarım" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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