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Eşini Vahşice Öldüren Sanığa 24 Yıl Hapis Cezası

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Adana'da boşandığı eşini öldüren Erhan Poyraz, 'haksız tahrik' gerekçesiyle 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın gerekçesinde, sanığın suçu işlediği sırada yaşanan olumsuzluklar göz önüne alındı.

Karısını vahşice öldürüp 24 yıl hapis cezası alan sanığın hapis cezasının gerekçesi hazırlandı

ADANA - Adana'da bundan 2 yıl önce boşandığı eşini darp edip başına taşla vurarak öldüren tutuklu sanığa verilen "haksız tahrik altında eşe karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı hazırlandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk annesi Şermin Sarı, 1 Eylül 2022'de evinin bahçesinde ölü bulunmuştu. Polis ekiplerince gözaltına alınan kadının boşandığı kocası Erhan Poyraz 2 Eylül 2022'de tutuklanmıştı. Kafasına taşla vurularak öldürüldüğü belirlenen kadının cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verilmişti. Sanık Erhan Poyraz, 23 Ekim'deki karar duruşmasında, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince, "haksız tahrik altında eşe karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Tutuklu sanık Erhan Poyraz'a verilen hükmün gerekçeli kararı Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince yazıldı. Kararda sanığın maktul Şermin Sarı'yı silahtan sayılan taş ile vurmak suretiyle öldürdüğü hususunda bir şüphe bulunmadığı belirtildi.

Şermin Sarı ile Erhan Poyraz'ın daha önceki tarihlerde boşanmış olmaları nedeniyle sadakat yükümlülüğünün sona erdiği ifade edilen kararda, şu tespitlere yer verildi:

"Boşanma sonrası maktul tarafından gerçekleştirildiği iddia olunan aldatma şeklindeki eylemlerin sanığa karşı haksız eylem olarak değerlendirilemeyeceği, ancak aksi ispat olunamayan sanık savunmalarına göre, olay anı öncesindeki sanığa yönelik sergilediği davranışlar, sarf ettiği hakaret içerikli sözler ve yine olaydan önceki tarihlerde maktulün bizzat sanığın çalıştığı iş yerine gidip çalışma arkadaşlarına boşandığı eşi Erhan Poyraz ile ilgili olumsuz konuşmalar yapması ve bu konuşmaların etkisiyle iş yeri sahibinin sanığın o an için iş akdini feshetmesi gibi durumlar sanık lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını gerektirir bir durum olarak değerlendirildiğinden sanığın 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verilmiş, ayrıca yukarıda açıklanan gerekçelerle haksız tahrik hükümleri uygulanarak cezası 24 yıla indirilerek oy birliği ile hüküm kurulmuştur."

Eşini Vahşice Öldüren Sanığa 24 Yıl Hapis Cezası
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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