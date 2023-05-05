Eşini sürekli dövdüğü ortaya çıkan koca tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde eşi tarafından darbedildikten sonra hayatını kaybeden Adanur Arslan'ın geçen yıl da eşi tarafından darbedildiği ve şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Koca tutuklandı.

EŞİNİ SÜREKLİ DÖVDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI; TUTUKLANDI

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, eşi tarafından darbedildikten sonra kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Adanur Arslan'ın geçen yıl da eşi tarafından darbedildiği ve şikayetçi olduğu öğrenildi. Genç kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Gözaltına alınan koca ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Muhammet Arslan, tutuklandı.

Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),