Eşini saatlerce darp ettiği iddia edilen Güney Koreli profesöre 14,5 yıla kadar hapis talebi

Beyoğlu'nda eşini saatlerce darp ettiği iddia edilen Güney Koreli animatör Namkook Lee hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Lee'nin 3 ayrı suçtan toplam 14,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul'da bir üniversitede görevli profesör olan ve eşi Jae Young Lee'yi (64) saatlerce darp ettiği iddia edilen Güney Koreli animatör Namkook Lee (70) hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, müşteki Jae Young Lee ile şüpheli Namkook Lee'nin resmi nikahlı eş oldukları, 2021'de şüphelinin işi nedeniyle Güney Kore'den Türkiye'ye taşındıkları ve aralarında anlaşmazlık bulunduğu anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, 26 Mayıs 2022'de evde oturdukları sırada şüphelinin, eşinin göğsüne 3 kez yumruk atarak yaraladığı, ertesi gün ise dışarıda birlikte oturdukları sırada tartışmaya başladıkları, şüpheli Namkook Lee'nin önce müşteki eşinin ağzına vurduğu, sonrasındaysa karnına yumruk attığı belirtildi.

Eşinin yüzüne, kollarına, bacaklarına saatlerce yumruk attı iddiası

Olay sonrası birlikte eve gittiklerinin anlatıldığı iddianamede, bu kez müştekinin yüzüne yumruk atmaya devam ettiği, bir süre sonra kollarına, bacaklarına ve vücudunun diğer yerlerine yumruk atmak suretiyle saatlerce dövdüğü kaydedildi. Şüpheli Lee'nin ayrıca, eşini dövdüğü sırada 'seni öldüreceğim' gibi hakaret ve tehditlerde de bulunduğu aktarıldı.

Olaya ilişkin müştekiye ait alınan raporlara da yer verilen iddianamede, müşteki Jae Young Lee'nin hayati tehlike geçirecek ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı vurgulandı.

Şüphelinin alınan ifadesinde suçlamaları kabul etmediğinin vurgulandığı iddianamede, şüpheli Namkook Lee'nin 'hayati tehlike meydana getirecek şekilde eşe karşı kasten yaralama', 'hakaret' ve 'zincirleme şekilde tehdit' suçlarından toplamda 3 yıl 10 aydan 14,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa