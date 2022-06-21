Eşini saatlerce darp eden Güney Koreli profesöre tek celsede 6 yıl hapis cezası

Beyoğlu'nda eşini saatlerce darp ettiği iddia edilen Güney Koreli animatörün yargılanmasına başlandığı ilk duruşmada karar çıktı. Mahkeme, sanığı 'hayati tehlike meydana getirecek şekilde eşe karşı kasten yaralama' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul'da bir üniversitede görevli profesör olan ve eşi Jae Young Lee'yi (64) saatlerce darp ettiği iddia edilen Güney Koreli animatör Namkook Lee (70)'nin yargılandığı dava ilk celsede karara bağlandı.

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Namkook Lee SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, avukatı mahkemede hazır bulundu.

"Kasıtlı olarak vurmak ya da darp etmek istemedim"

Duruşmada tercüman vasıtasıyla savunma yapan sanık Namkook Lee, "Ben eşime hiçbir zaman vurmadım, eşimle aramızda sorunlar vardı. Olay günü eşim intihara kalkışmıştı, bu intihar sırasında dışarıdaki herkes durumu gördü, izledi, birçok komşum kendisine durmasını söyledi. Eşim 70 kilodur, ben 45 kiloyum. Onu taşımam sorun olacaktı. Kendisini atmaya çalıştığında ben de onu geri çekmeye çalıştım. Enerjim bittiğinde son gücümü kullandım ve onu yere çektim. Ölmesini engellemeye çalıştım, kasıtlı olarak vurmak ya da darp etmek istemedim. Durdurmak istedim. Sadece onu çektim, ona kesinlikle vurmadım. Karımı seviyorum, sağlık durumum da iyi değil. Eşimle birlikte olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Türk yargısına saygılıyım"

Alınan savunmaların ardından son sözü sorulan sanık Lee, "Türk yargısına saygılıyım ve adaletine de güveniyorum. Kusuruma da bakmayın, beni affedin" ifadelerini kullandı.

İlk celsede karar çıktı

Mahkeme, sanık Lee'yi, 'hayati tehlike meydana getirecek şekilde eşe karşı kasten yaralama' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca, sanığın üzerine atılı 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından, işlenen suça ilişkin kesin ve inandırıcı delil bulunmaması gerekçesiyle ayrı ayrı beraatına karar verdi. Sanık hakkında yurtdışına çıkış yasağı koyan mahkeme, sanığın tahliyesine hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Namkook Lee'nin 'hayati tehlike meydana getirecek şekilde eşe karşı kasten yaralama', 'hakaret' ve 'zincirleme şekilde tehdit' suçlarından toplamda 3 yıl 10 aydan 14,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa