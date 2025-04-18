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Eşini otelde basan kadın, asıl şoku yanındaki kişiyi görünce yaşadı

Eşini otelde basan kadın, asıl şoku yanındaki kişiyi görünce yaşadı
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Brezilya'nın Barra do Corda kasabasında bir kadın, kocasının kendisini genç bir kadınla aldattığından şüphelenerek olayın gerçekleşeceği motele gitti. Ancak odaya girdiğinde, kocasının sadece başka bir kadınla değil, aynı zamanda kendi kardeşiyle de ilişki halinde olduğunu gördü. Üçlü bir ilişki yaşandığını gören kadın, durumu telefonuyla kaydetti.

Brezilya'nın kuzeyindeki küçük Barra do Corda kasabasında şok edici bir aldatma vakası yaşandı. Kocasının kendisini genç bir kadınla aldattığından şüphelenen bir kadın, beklemediği bir durumla karşılaştı.

Kadın, kocasının genç bir kadınla gizli bir ilişki yaşadığını öğrendi ve bu buluşmanın yerel bir motelde gerçekleşeceği bilgisine ulaştı. Eşini suçüstü yakalamak için motele giden kadın, odaya girdiğinde şok edici bir manzarayla karşılaştı.

Kocası sadece başka bir kadınla değil, aynı zamanda kendi kardeşiyle de ilişki halindeydi. Üçlü bir ilişki yaşandığını gören kadın, durumu telefonuyla kayda aldı.

Görüntülerde, öfkeden deliye dönen kadının motele geldiği ve yarı çıplak kocasının şaşkınlık içinde olduğu görülüyor. Kadın, doğrudan banyoya yönelerek duş alan bir kadını görüntülemeye çalışıyor.

Bu sırada, kadının kardeşi olduğu anlaşılan bir erkek, çekim yapmasını engellemeye çalışarak banyoya giriyor. İkinci ihaneti de keşfeden kadın, gördüklerini kaydettikten sonra gözyaşları içinde olay yerinden ayrılıyor.

Haberin detaylarına göre, kadının kocası zaten bir ilişki yaşıyordu ve kadının erkek kardeşi de bu duruma dahil olarak üçlü bir ilişki önermiş görünüyor.

Bu beklenmedik ve acı verici durum, çifte ihanetle karşılaşan kadını derinden etkiledi. Olayın ardından ne yaşandığına dair ayrıntılar henüz bilinmiyor.

Eşini otelde basan kadın, asıl şoku yanındaki kişiyi görünce yaşadı

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Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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