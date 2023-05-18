Eşini öldürüp, halasını ve kayınbiraderlerini yaralayan şüpheli tutuklandı Adana'da eşini öldürüp, halası ve iki kayınbiraderini yaralayan şüpheli tutuklanırken olayı, karısının iki gün arka arkaya baba evine gitmek istediği için çıkan tartışmada gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Eşini öldürüp, halasını ve kayınbiraderlerini yaralayan şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'da eşini öldürüp, halası ve iki kayınbiraderini yaralayan şüpheli tutuklanırken olayı, karısının iki gün arka arkaya baba evine gitmek istediği için çıkan tartışmada gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Olay, 15 Mayıs'ta Sarıçam ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eşi Burcu ile kavga eden Uğur Cöddü, evinin önüne gelen kayınbiraderleri Harun ve Süleyman ile kayınpederi Metin Şimşek ile tartıştı. İki çocuk annesi Burcu Cöddü, kısa sürede kavgaya dönüşen olaya müdahale etmek istedi. Bu arada Uğur Cöddü, yaşanan arbede sırasında ruhsatsız tabancası ile rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar eşi Burcu, 2 kayınbiraderi ile halası Müzeyyen Çırak'a isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, Burcu Cöddü yanındaki yakınına "Çocuklarım sana emanet" dedi. Ameliyata alınan Burcu Cöddü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay sonrası kaçmaya çalışan mahalle sakinleri tarafından yakalanıp darp edilen Uğur Cöddü ise polise teslim edildi. Şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

Olaydan bir gün önce Burcu Cöddü'nün babasının evine giderek annesiyle birlikte yüksük çorbası yaptığı, olay günü de tekrar mevlid için babasının evine gitmek istediğinde ise eşinin buna karşı çıktığı öğrenildi. Bunun üzerine Burcu Cöddü'nün kardeşlerini arayarak durumu anlattığı, Harun Şimşek'in de eniştesine, "Sen kimsin, kız kardeşimi göndermiyorsun" dediği iddia edildi.

Emniyetteki sorgusunda olayı anlatan Uğur Cöddü, "Harun ve Süleyman'ın babamı dövdüğünü gördüm. Sonrasında beni darp etmeye başladılar. Ben de tabancamı çıkarıp önce havaya, ardından da rastgele ateşledim" dediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cöddü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.