Eşini öldürmek isteyen zanlı, JASAT ekiplerinin şafak operasyonuyla yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen olayda, eşini kasten öldürmeye teşebbüs eden zanlı yakalandı.

Geçtiğimiz ay 13 Ağustos'ta Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen olayda, eşinin kasten öldürmeye teşebbüs ettiği Ayşe Korkmaz'ın binadan atlamasıyla ölümden döndüğü olay sonrası firar eden Emrah Korkmaz, olaydan 1 ay sonra Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin günler süren teknik ve fiziki takibi sonrası Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen JASAT ekiplerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonla sabaha karşı Kızılpınar'da saklandığı akrabalarına ait bir evde yakalanarak gözaltına alındı.

Kızılpınar'da tartıştığı eşini ruhsatsız silahıyla vurmaya çalıştığı esnada eşinin bağırarak kendini 3.kattaki evinin balkonundan aşağıya atmasıyla yaralı kurtulduğu olay sonrası komşularının gözü önünde kayıplara karışan Emrah Korkmaz (33), günler süren takibin ardından Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) şafak operasyonuyla yakalandı.

Zanlıyla birlikte Blow marka bir adet ruhsatsız silah, bu silaha ait 17 adet mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken zanlı, saat 15.00 surlarında sağlık kontrolünün ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı Emrah Korkmaz Çerkezköy Adliyesi'ne getirilirken görüntü alan gazetecilere 'Kafanıza göre haberleri yazıp çizmeyin. İnsanların hakkında olur olma şeyler yazmayın. Doğruları yazın' diye pişkin sözler sarfedince, jandarma ekipleri tarafından apar topar adliye binasından içeriye sokuldu.

Zanlı, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ