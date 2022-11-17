Eşini öldüren polisin FETÖ'den ihraç edildiği ortaya çıktı 3. Sayfa Haberleri Eşini öldüren polisin FETÖ'den ihraç edildiği ortaya çıktı Canice öldürülen talihsiz kadının cenazesi ailesine teslim edildi Gaziantep'te sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren Mehmet Yavuz'un FETÖ üyeliği nedeniyle polislikten ihraç edildiği ortaya çıktı. Eşini öldüren polisin FETÖ'den ihraç edildiği ortaya çıktı Canice öldürülen talihsiz kadının cenazesi ailesine teslim edildi GAZİANTEP - Gaziantep'te sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren Mehmet Yavuz'un FETÖ üyeliği nedeniyle polislikten ihraç edildiği ortaya çıktı. Kocası tarafından evine giderken öldürülen Derya Yavuz'un cansız bedeni ise tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olay, dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Merveşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 42 yaşındaki Derya Yavuz, işten çıktıktan sonra evine doğru giderken arkadan yanaşan boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Yavuz tarafından silahla vurularak öldürüldü. Yaşanan olayın ardından olay yerinde hayatını kaybeden talihsiz kadının cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Katil zanlısı yakalandı, FETÖ üyeliği nedeniyle ihraç edildiği ortaya çıktı Sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak olay yerinden kaçan katil zanlısı Mehmet Yavuz'un FETÖ üyeliği nedeniyle polislikten ihraç edildiği ortaya çıktı. Katil zanlısı koca, olayın ardından geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öldürülen kadının cenazesi ailesine teslim edildi Koca tarafından öldürülen Derya Yavuz'un cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Şehitkamil ilçesi kırsal Aktoprak Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adli Tıp Kurumu Şehitkamil Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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