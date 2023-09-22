Eşini öldüren adam intihar etti

Esenyurt'ta bir adam, kanser hastalığını yendiği öğrenilen eşini tabancayla vurarak öldürdü ve ardından intihar etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ESENYURT'ta M.Ö., kanser hastalığını atlatan eşi F.Ö.'yü tabancayla vurarak öldürüp aynı silahla intihar etti.

Olay, 19.15 sıralarında, Hürriyet Mahallesi Ördek Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, M.Ö., evde eşi F.Ö. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle, M.Ö., evde bulunan tabancayla eşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Öte yandan, kanser hastası olan F.Ö.'nün yakın zamanda hastalığı yendiği öğrenilirken, olay yerinde cenazelerin çıkarılmasının bekleyen F.Ö.'nün kızı, Kanseri yendi, bu canavarı yenemedi diyerek ağıt yaktı. (DHA)