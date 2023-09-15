Gaziantep'te eşini hastaneye götürürken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı Rahatsızlanan eşini hastaneye götürürken kaza yaptı Hayatını kaybetti Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araçtaki 46 yaşındaki Mehmet Karaçalıoğlu yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te eşini hastaneye götürürken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Rahatsızlanan eşini hastaneye götürürken kaza yaptı Hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araçtaki 46 yaşındaki Mehmet Karaçalıoğlu yaşamını yitirdi. Mehmet Karaçalıoğlu'nun, rahatsızlanan eşini hastaneye götürürken kaza yaptığı öğrenildi.

Kaza, Gaziantep'in Şehitkamil İlçesine bağlı Yamaçova Mahallesinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Mehmet Karaçalıoğlu yönetimindeki 27 AIL 125 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki tarlaya uçtu. Evde rahatsızlanan eşi Gönül Karaçalıoğlu'nu hastaneye götürmek için yola çıkan Mehmet Karaçalıoğlu'nun kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, tarlaya uçtu. Kazada aynı araçta bulunan Tuğba Karaçalıoğlu ve Gönül Evlioğlu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Mehmet Karaçalıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi ve 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Mehmet Kaaçalıoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.