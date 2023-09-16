Eşini hastaneye götürürken geçirdiği kaza sonucu ölen Karaçalıoğlu'nun cenazesi ailesine teslim edildi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, rahatsızlanan eşini hastaneye götürürken kaza yaparak hayatını kaybeden 46 yaşındaki Mehmet Karaçalıoğlu'nun cenazesi ailesine teslim edildi.

Kaza, dün Gaziantep'in Şehitkamil İlçesine bağlı Yamaçova Mahallesinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Mehmet Karaçalıoğlu yönetimindeki 27 AIL 125 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki tarlaya uçtu. Evde rahatsızlanan eşi Gönül Karaçalıoğlu'nu hastaneye götürmek için yola çıkan Mehmet Karaçalıoğlu'nun (46) kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, tarlaya uçtu. Kazada aynı araçta bulunan Tuğba Karaçalıoğlu ve Gönül Evlioğlu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Mehmet Karaçalıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi ve 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cenazesi ailesine teslim edildi

Feci kazada hayatını kaybeden Mehmet Karaçalıoğlu'nun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - GAZİANTEP