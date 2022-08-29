Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eşini eve dönmeye ikna edemedi evi yaktı

3. Sayfa Haberleri

Eşini eve dönmeye ikna edemedi evi yaktı

Eşini eve dönmeye ikna edemedi evi yaktı Adana'da bir kişi dini nikahlı eşini eve dönmeye ikna edemeyince evi yakıp kaçtıADANA Adana'da bir kişi dini nikahlı eşini eve dönmeye ikna edemeyince evi yakıp kaçtı.

Eşini eve dönmeye ikna edemedi evi yaktı

Adana'da bir kişi dini nikahlı eşini eve dönmeye ikna edemeyince evi yakıp kaçtı

ADANA Adana'da bir kişi dini nikahlı eşini eve dönmeye ikna edemeyince evi yakıp kaçtı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 2,5 aylık hamile Dilan U. (18), dini nikahla birlikte yaşadığı Ömer S. ile iddiaya göre, uyuşturucu kullandığı için sık sık tartışmaya başladı. Ömer S.'den psikolojik şiddet gördüğünü öne süren Dilan U., ayrılmaya karar verip, 5 gün önce ailesinin evine taşındı. Bugün öğle saatlerinde cep telefonuyla Dilan U.'yu arayan Ömer S., "Eve dön, yoksa evi yakacağım" dedi. Dilan U. bir daha geri dönmeyeceğini söyleyince, Ömer S., balkondaki kanepeyi ateşe verdi. Alevler kısa sürede daireyi sararken, apartmandakiler de panikle evlerini terk etti. Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Komşuların ihbarıyla adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Bu sırada bir vatandaş da balkondaki şebeke demirlerinden tırmanarak, 2'nci kattaki dairede birinin olup olmadığını kontrol etti. Dairedeki eşyalar tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin soğutma çalışması yaptığı sırada apartmandan çıkan Ömer S., kaçarak izini kaybettirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Ömer S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

Seyhan Adana Koza 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title