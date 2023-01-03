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Eşini bıçaklayarak öldürdü

3. Sayfa Haberleri

Eşini bıçaklayarak öldürdü

Kütahya'da bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Kütahya'da bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Beşikkaya Caddesi'nde oturan 45 yaşındaki İsmail Türün'ün komşuları, polise şahsın eşini bıçakladığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, evde ikamet eden Ayşegül Türün'ün (32), çok sayıda bıçak darbesiyle öldüğünü belirledi.Evin önünde suç aleti bıçakla bekleyen ve karısını öldürdüğünü itiraf eden Türün ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yeri incelemesinin ardından 3 çocuk annesi Ayşegül Türün'ün cesedi, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hamidiye Kütahya 3. Sayfa Haberler

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