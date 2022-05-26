Eşini bıçakla, 2 çocuğunu da balkondan atarak öldürüp intihara teşebbüs eden baba öldü - Haberler

- Eşini bıçakla, 2 çocuğunu da balkondan atarak öldürüp intihara teşebbüs eden baba öldü

AKSARAY - Aksaray'da cinnet getirerek, eşini bıçakla, 2 kız çocuğunu da 3. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya atarak ölümüne sebep olan ve aynı balkondan atlayarak intihara kalkışan adam tedavi gördüğü hastane öldü.

Olay, dün sabah saatlerinde Dere Mahallesi Belediye Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi nedenlerden dolayı eşi Gol Bibi Sultanı ile tartışan yabancı uyruklu Mohammed Hossein Sultanı (35), tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu cinnet getirerek mutfaktan aldığı bıçakla karısını 5 yerinden bıçakladı. Ardından Meryem Sultanı ve Merveh Sultanı yaşındaki 2 kız çocuğuna yönelen baba çocuklarını oturdukları 3 kattaki evlerinin balkonundan aşağıya atarken, kendisi de aynı balkondan aşağıya atladı. Hastaneye kaldırılan anne ve 2 kız çocuğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ve tedavisi devam eden baba da bugün hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.