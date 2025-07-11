Eşini Ayırmaya Çalışan Kadın Darp Edildi, Şüpheli Gözaltına Alındı

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İstanbul Esenyurt'ta markette yaşanan tartışma sonrası eşini ayırmaya çalışan kadın, kasiyer tarafından darp edildi. Kadın bayılarak hastaneye kaldırılırken, darp eden şüpheli yakalandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde çıkan kavgada eşini ayırmak isteyen kadın kasiyeri darp eden şüpheyi yakalandı.

Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde bir markette dün yaşanan olayda iddiaya göre, markette kasiyerlik yapan E.E.O. isimli kadın kasiyerle ile erkek müşteri arasında tartışma çıkmış, kısa sürede hararetlenen tartışma sokağa taşarken, kadının eşi de olay yerine gelmişti. Taraflar tekme, tokat ve demir sopalarla birbirine saldırırken, eşini ayırmak isteyen kasiyer kadın, araya girerken kafasına defalarca yumruk ve sopa darbesi alarak bayılarak yere düşmüştü. Dakikalarca yerde hareketsiz şekilde yatan kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, iki tarafta karakola giderek birbirlerinden şikayetçi olmuştu.

Kadını kasiyeri darp eden şüpheli yakalandı

Başından darbe alarak yaralanan E.E.O'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kadını darp eden V.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkında "Kasten Yaralama, Tehdit ve Hakaret" suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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