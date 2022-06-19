Eşine sinirlenerek yaktığı ev küle döndü

Ankara'da eşiyle tartışan bir kadın sinirlerine hakim olamayarak oturdukları evi yaktı. Evin olduğu apartmanı saran alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, yangın çevredekilerin büyük panik yaşamasına neden oldu. Küle dönen ev ise kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabah saat 06: 00 sularında Mamak'ın Türközü Mahallesi'ne bağlı Şehit Ayhan Babadağ Caddesi'nde bulunan Kadir Ağa Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre eşiyle tartışan bir kadın sinirlerine hakim olamayınca 2'inci katta bulunan dairelerini ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevlerin ve dumanların 3 katlı binanın her yerini sarması sonucu büyük panik yaşandı. Binadakilerin ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda şans eseri can kaybı, yaralanma ya da dumandan ötürü zehirlenme olmazken, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Yangın sonucu küle dönen ev ise tamamen kullanılamaz hale geldi.

"Erken uyarılma olmasaydı daha ciddi şeyler olabilirdi"

Olayın tanıklarında Kubilay Yıldırım, yangının büyük kargaşaya neden olduğunu belirterek, "Sabah saat 6 sularında gerçekleşti olay. Bağırma seslerine çıktım. Komşularımız bizi uyarana kadar yangın çıktığını bilmiyorduk. Alt komşularımız tartıştıktan sonra olmuş olay. Yeni evlenmişler zaten. Eşi evi yakıp gidiyor ama kocasının durumdan haberi yok. Çocuklar hep perişan oldu. Sonra gelip zararlarını konuştular. 'Ne yapacağız, ne edeceğiz' dediler. Neden kavga ettiklerini bilmiyoruz. Sürekli bu evde kalmıyorlar zaten. İki-üç gün buradalar, bir hafta yoklar. Tanışıklığımız yoktu. Olayın ardandan itfaiye ekipleri, ambulanslar, polisler geldi. Müdahaleler yapıldı. Üst kattaki komşumuz biraz dumandan etkilendi. Erken uyarılma olmasaydı daha ciddi şeyler olabilirdi" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa