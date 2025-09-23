Haberler

Eşine Şiddet Uygulayan Şahsın Görüntüleri Sosyal Medyada Yayınlanınca Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Mersin'de, eşine şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan bir şahıs gözaltına alındı. Olay, eşinin başka erkeklerle mesajlaştığı iddiasıyla yaşandı ve soruşturma başlatıldı.

Eşine şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan bir şahıs, Mersin'de gözaltına alındı. Yaklaşık 3 ay önce başka bir şehirde yaşandığı belirlenen olayda, eşini darbeden şüpheli, kadının itirafını kaydedip aylar sonra sosyal medyada yayınladı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 ay önce farklı bir şehirde ismi açıklanmayan bir şahıs, eşini başka erkeklerle mesajlaştığı iddiası ile darbetti. Şüpheli, darbettiği eşinin söz konusu durumu itiraf ettiği anları kayınbabasına göndermek amacıyla cep telefonuyla kaydetti. Şüpheli, olay sonrası 'darp' iddiasıyla gözaltına alınıp adli işlem gördükten sonra aldığı uzaklaştırma kararı sonrası Mersin'e geldi. Şüpheli, aylar sonra görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca, geldiği Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Bahse konu görüntülere ilişkin olarak resen soruşturma başlatılmış olup 1 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

Öte yandan, şiddete uğrayan kadının ise kadın sığınma evinde koruma altına alındığı öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
