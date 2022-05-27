Eşine baltalı dehşeti yaşatan Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine 1 yıl 11 ay hapis - Haberler

Eşine baltalı dehşeti yaşatan Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazancir, hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada 1 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bazancir duruşma çıkışı, "Tatsız bir olay yaşadık, yapacak bir şey yok" dedi.

Beşiktaş Kuruçeşme'de 9 Mart günü yaşanan olayda sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazancir, 5 yıllık eşi Seval Bazancir ile telefonda tartışmış, eşi görüşmek istememesine rağmen evin kapısına dayanan Yusuf Bazancir, kapıyı balta ile açmaya çalışarak içeri girmeye çalışmıştı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanmış, iddianamede Bazancir'in 'silahla tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, tutuksuz sanık Yusuf Bazancir, müşteki eşi Seval Bazancir ve tarafların avukatları hazır bulundu.

"Eşimle tatsız bir olay yaşadık, keşke yaşanmasaydı"

Duruşmada savunma yapan sanık Yusuf Bazancir, olay günü eşiyle telefonda tartıştıklarını belirterek, "Eve gittiğimde eşim kapıyı açmadı, bana öfkeliydi. Ben de kapıyı açması için çok ısrarcı oldum, zaten düzenli olarak sinir ilaçları kullanıyorum. Benim araç gereçlerim hep kenarda, balkonumda durur bahçe için. Bana 'kıramazsın' dedi, 'kırarım' dedim, yine 'kıramazsın' dedi. Ben de o anki öfkeyle, baltayı alıp kapıyı kırdım. Oradaki tek niyetim içeri girip ilacımı almak ve gitmekti. Herhangi bir fiziki şiddet aklımın ucundan geçmedi. Olay sırasında küfür etmiş olabilirim. Eşimle tatsız bir olay yaşadık, keşke yaşanmasaydı. Benim şu an mutlu giden bir evliliğim var" dedi.

Eşinden şikayetçi olmadı

Müşteki Seval Bazancir, eşinden şikayetçi olmadığını ve davaya katılmak istemediğini belirterek, "Olay günü eşime sinirli olduğum için kapıyı açmadım. Kendisine kapıyı açmayacağımı söyledim. Israrla benden ilaçlarını istedi, ben de vermeyeceğimi söyledim. O sinirle aramızda tartışma yaşandı. Biz müstakil bir evde yaşıyoruz, bahçe için kullanılan bir takım eşyalar vardır. O anda eline geçirdiği baltayla kapıya vurmaya başladı. Sonrasında ben KADES uygulamasıyla polis ekiplerinden yardım etmelerini istedim. Sanıktan şikayetçi değilim, bugüne kadar da aramızda hiçbir şiddet yaşanmadı. Bana olay sırasında küfür etti ancak tehdit etmedi" ifadelerini kullandı.

Eşini korumaya yönelik beyanda bulunduğu aktarıldı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Seval Bazancir'in eşini korumaya yönelik beyanda bulunduğunun anlaşıldığını söyleyerek, sanığın 'silahla tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Karar açıklandı

Mahkeme, sanık Bazancir'i 'silahla tehdit' suçundan 1 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırarak hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

"Şu anda hayatımıza devam ediyoruz"

Duruşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bazancir, "Tatsız bir olay yaşadık, yapacak bir şey yok şu anda hayatımıza devam ediyoruz. Kanun bu yapacak bir şey yok, saygı duyacağız kanunlara. İtirazımızı da edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bazancir'in avukatı Pınar Kaya ise "İtirazımızı yapacağız, karar bize göre, bizim istemediğimiz bir karar. Normalde beraat olması gerekirdi, dolayısıyla biz gerekli mercilere itirazımızı yapacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa