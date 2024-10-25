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Eşinden Şiddet Gören Kadın İntihar Girişiminde Bulundu, Dalgıç Polisler Kurtardı

Eşinden Şiddet Gören Kadın İntihar Girişiminde Bulundu, Dalgıç Polisler Kurtardı
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Samsun'da eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle denize girerek intihara teşebbüs eden 48 yaşındaki kadın, dalgıç polisler tarafından kurtarıldı. Olay, Atakum ilçesinde meydana geldi ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle denize giren kadını dalgıç polisler kurtardı

SAMSUN - Samsun'da eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle denize girerek intihara teşebbüs eden kadını, dalgıç polisler kurtardı.

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde ikamet eden Dilber Ç.(48), eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla denize girerek intihara teşebbüs etti. Durumu fark eden vatandaşlar olayı 112'ye bildirdi. Olay yerine sağlık ve Samsun Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri sevk edildi. Denize doğru yürüyerek intihara kalkışan kadını, olay yerine hızlıca intikal eden dalgıç polisler kurtardı. Sudan çıkarılan kadın, sağlık ekipleri tarafından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Şiddet Atakum Samsun Sağlık Polis Olay

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