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Eşinden Şiddet Gören Kadın Denize Atladı, Dalgıç Polisler Kurtardı

Eşinden Şiddet Gören Kadın Denize Atladı, Dalgıç Polisler Kurtardı
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Samsun'da, eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla denize atlayan bir kadın, dalgıç polisler tarafından kurtarıldı. Olayın ardından polis inceleme başlattı.

Samsun'da eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle denize girerek intihara teşebbüs eden kadını, dalgıç polisler kurtardı.

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde ikamet eden Dilber Ç.(48), eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla denize girerek intihara teşebbüs etti. Durumu fark eden vatandaşlar olayı 112'ye bildirdi. Olay yerine sağlık ve Samsun Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri sevk edildi. Denize doğru yürüyerek intihara kalkışan kadını, olay yerine hızlıca intikal eden dalgıç polisler kurtardı. Sudan çıkarılan kadın, sağlık ekipleri tarafından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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