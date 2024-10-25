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Eşinden Şiddet Gören Kadın, Dalgıç Polisler Tarafından Kurtarıldı

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Samsun'da eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle denize girerek intihara teşebbüs eden bir kadın, dalgıç polisler tarafından kurtarıldı. Olay sonrasında kadın hastaneye kaldırıldı ve polis inceleme başlattı.

Eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle denize giren kadını dalgıç polisler kurtardı

SAMSUN - Samsun'da eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle denize girerek intihara teşebbüs eden kadını, dalgıç polisler kurtardı.

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde ikamet eden Dilber Ç.(48), eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla denize girerek intihara teşebbüs etti. Durumu fark eden vatandaşlar olayı 112'ye bildirdi. Olay yerine sağlık ve Samsun Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri sevk edildi. Denize doğru yürüyerek intihara kalkışan kadını, olay yerine hızlıca intikal eden dalgıç polisler kurtardı. Sudan çıkarılan kadın, sağlık ekipleri tarafından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Eşinden Şiddet Gören Kadın, Dalgıç Polisler Tarafından Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - 3.Sayfa

Güvenlik İnceleme Olaylar 3-sayfa Sağlık Samsun Yargı Polis

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