Eşi ve kendisinin canına kıymıştı, aynı mezarlıkla farklı yerlere defnedildiler - Haberler

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Eşi ve kendisinin canına kıymıştı, aynı mezarlıkla farklı yerlere defnedildiler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eşi ve kendisinin canına kıymıştı, aynı mezarlıkla farklı yerlere defnedildiler

Kocaeli'de kızını yaralayan ardından boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar eden şahsı ve eşinin cenazeleri, aynı mezarlıkta farklı yerlerde toprağa verildi.

Kocaeli'de kızını yaralayan ardından boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar eden şahsı ve eşinin cenazeleri, aynı mezarlıkta farklı yerlerde toprağa verildi.

Olay, dün Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Sezer Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olan Turan Karslı ile karısı Güler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada koca, karısına ve kızına kurşun yağdırdı. Şahsın karısı olay yerinde hayatını kaybederken, kızı ise evin balkonundan yaralı olarak aşağıya atladı. Daha sonra Turan Karslı aynı silahla kendini vurdu. Sesleri duyan komşular hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı şahsı ambulansa alarak hastaneye götürdü.

Güler Karslı ve Turan Karslı'nın cenazeleri aileleri tarafından teslim alındı. Güler Karslı'nın cenaze namazı Çamlıtepe Kemal Sadi Şirin Cami'de, Turan Karslı'nın ise Esentepe Yeni Cami'de kılındı. Karı kocanın cenazeleri, kılınan namazın ardından İlimtepe Belen Mezarlığı'nda farklı yerlere defnedildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İntihar Kocaeli Körfez 3. Sayfa Haberler

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