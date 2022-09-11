Eşi ve çocuğunu rehin alan babayı özel harekat polisleri ikna etti Başkentte alkol bağımlısı olduğu iddia edilen bir baba, eşini ve çocuğunu rehin aldı.

Eşi ve çocuğunu rehin alan babayı özel harekat polisleri ikna etti

ANKARA - Başkentte alkol bağımlısı olduğu iddia edilen bir baba, eşini ve çocuğunu rehin aldı. Babayı Polis Özel Harekat ekibi ikna ederek gözaltına aldı.

Olay Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Demetgül Sokak'ta bulunan bir dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkol bağımlısı olduğu iddia edilen bir vatandaş, eşi ve çocuğunu uzun süre boyunca rehin aldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda özel hareket polisi, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Eşi ve çocuğunu rehin alarak korku dolu anlara neden olan öfkeli babayı, özel harekat polisleri uzun uğraşalar sonucunda ikna ederek gözaltına aldı.

Babanın ilk vukuatı olmadığını duyduğunu ifade eden mahalle sakinlerinden Rıdvan Dinçer, "Sabah uyandığımda polis ekiplerini görmüştüm. İtfaiye araçları geldi. Herhalde yangın var zannettik ama arkadaşlara sorduğumda eşini, çocuğunu rehin almış diye duydum. Etrafa yine sorduğumda ilk vukuatı değilmiş. Özel harekatçılar geldi, ikna ettiler çıkardılar. Sağlık ekipleri de vardı. Kurtardılar ama eşi biraz ağlıyordu sitem ediyordu. Polis ikna etti, herhangi bir olay ve çatışma çıkmadı" şeklinde konuştu.