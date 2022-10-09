Eşi ve çocuğu tarafından terk edilen adam, komşusunu bıçaklayıp kendi evini yaktı Yatakta uyuyan komşusunu bıçaklayan şahıs jandarma tarafından yakalandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi, yabancı uyruklu eşinin çocuğunu da alarak kendisini terk etmesi üzerine çocuğunu sakladığı...

Eşi ve çocuğu tarafından terk edilen adam, komşusunu bıçaklayıp kendi evini yaktı

Yatakta uyuyan komşusunu bıçaklayan şahıs jandarma tarafından yakalandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi, yabancı uyruklu eşinin çocuğunu da alarak kendisini terk etmesi üzerine çocuğunu sakladığı iddiasıyla komşusunu bıçaklarken, kendi evini de ateşe verdi.

Olay, Aşağı Işıklar Mahallesi Mücevhir Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; prefabrik evde kiracı olarak ikamet etmekte olan Fatih Karaduman'ı yabancı uyruklu eşi çocuğunu da alıp terk etti ve boşanma davası açtı. Bu olayın ardından sık sık ikametine gelen Fatih Karaduman, çocuğunu sakladıkları iddiasıyla komşularını da tehdit etmeye başladı. Şahıs önceki gün de evine gelerek evinin altındaki eski motosikleti yaktı.

Uykuda girdi, yatarken bıçakladı

Şahıs bugün sabah mahalleye tekrar geldi. Daha sonra ise evinin bitişiğindeki komşusunun evine uyudukları sırada pencereden girerek yatmakta olan Habip Kişiş'i sırtından bıçakladı. Evden kaçan ve kendi evine giren şahıs, evini de ateşe verdi. Evinin yanında evinin yanmasını seyreden adam, olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Fatih Karaduman ve bıçakla yaraladığı Habip Kişiş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözü tarafından söndürdü. Ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.