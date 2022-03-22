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Eşi tarafından vurulan hemşire hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eşi tarafından vurulan hemşire hayatını kaybetti

Kilis'te hastane önünde eşi tarafından silahla vurulan hemşire hayatını kaybetti.

KİLİS (İHA) - Kilis'te hastane önünde eşi tarafından silahla vurulan hemşire hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, 08.15 sıralarında meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.S., annesinin tedavisi için görev yaptığı hastaneye giden hemşire eşi F.S.'ye hastane önünde kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan F.S. ile seken kurşunlarla yaralanan arkadaşı hemşire S.Ç., hastane personeli ve vatandaşlar tarafından Acil Servise kaldırıldı. Durumu ağır olan F.S., yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan polis memuru H.S. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. H.S., daha sonra soruşturmayı yürüten jandarma ekiplerine teslim edildi.

H.S. ile F.S. çiftinin 15 yıllık evli oldukları, 3 çocuklarının bulunduğu, çiftin ailevi nedenlerden dolayı dün tartıştıkları öğrenildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Polis Memuru, Hastane, Kilis, 3. Sayfa, Haberler

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