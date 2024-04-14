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Eşi tarafından öldürülen kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi

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Eşi tarafından öldürülen kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi

EDİRNE - Edirne'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen 22 yaşındaki Petek Aksak, yüzlerce kişinin katılımıyla gözyaşları içinde toprağa verildi.

Edirne'nin Atatürk Mahallesi'nde boşanma aşamasındaki eşi Berşan Aksak tarafından vücudunun 3 yerinden silahla vurularak öldürülen 4 yaşındaki bir çocuk annesi Petek Aksak, hayatını kaybetti.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından hastane morgundan alınan Petek Aksak için Yeniimaret Mahallesi Bademlik Caminde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası helallik alınmak üzere baba evine götürüldü.

Yüzlerce kişinin katıldığı helallik alma sırasında Petek'in ailesi ve komşuları ayakta durmakta güçlük çekip gözyaşlarına hakim olamadı.

Petek'in cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

Şüpheli koca Berşan Aksak'ın Edirne Adliyesindeki mahkemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Edirne 3.Sayfa Güncel Haberler

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