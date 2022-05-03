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Eşi tarafından öldürülen kadın bayram günü defnedildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eşi tarafından öldürülen kadın bayram günü defnedildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de boşanma arefesindeki eşi tarafından pompalı tüfek ile öldürülen Ayşe Alkan, Ramazan Bayramı'nda defnedildi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de boşanma arefesindeki eşi tarafından pompalı tüfek ile öldürülen Ayşe Alkan, Ramazan Bayramı'nda defnedildi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde dün meydana gelen olayda, boşanma arefesindeki eşi Ayşe Alkan'ı pompalı tüfekle öldürüp, oğlu Müslüm Alkan'ı yaralayan Durdu Alkan, ormana kaçmış ve jandarma ekiplerinin çalışması ile kısa sürede yakalanmıştı. Olay yerinde hayatını kaybeden Ayşe Alkan, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Evi önünde helallik alındığı esnada yaralı olarak hastaneden çıkarak annesinin cenazesine giden Müslüm Alkan, gözyaşlarına hakim olamayarak uzun süre tabuta sarıldı. Alınan helalliğin ardından Ayşe Alkan'ın cenazesi Hacıyeri köyü mezarlığına defnedildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ramazan Bayramı, Pompalı Tüfek, Ayşe Alkan, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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