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Eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Denizli'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından parkta defalarca bıçaklanan kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Denizli'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından parkta defalarca bıçaklanan kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Acıpayam ilçesine bağlı Aşağı Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; boşanma aşamasında olan O.A. ile eşi R.A., bir parkta buluşarak konuşmaya başladı. Burada çıkan tartışma yerini kavgaya bırakırken, O.A. yanında getirdiği bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan kadını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Cani kocanın kayıplara karıştığı o anda olay yerine giden sağlık görevlileri, ağır yaralı olan kadını hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Acıpayam Denizli 3. Sayfa Haberler

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