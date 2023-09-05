Eşi Polen Atay'ı bornoz kuşağı ile öldürmeye teşebbüs eden iş adamının davasında keşif yapıldı

Eşi Polen Atay'ı bornoz kuşağı ile öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan iş adamı Adil Can Atay'ın davasında mahkemenin kararı gereği bugün olay yerinde keşif yapıldı. İş adamı Adil Can Atay'ın Sarıyer'de bulunan evinde polis ekipleri inceleme yaptı.

Eşi Polen Atay'ı bornoz kuşağı ile öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan iş adamı Adil Can Atay'ın davasında mahkemenin kararı gereği bugün olay yerinde keşif yapıldı. İş adamı Adil Can Atay'ın Sarıyer'de bulunan evinde polis ekipleri inceleme yaptı.

Eşi yüksek mimar Polen Atay'ı bornoz kuşağı ile öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan iş adamı Adil Can Atay'ın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılandığı davada mahkeme olayın yaşandığı evde keşif yapılmasını hükmetmişti. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya ilişkin Sarıyer İstinye'deki evinde savcılık nezaretinde bugün keşif yapıldı. Keşfe İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri, sanık Adil Can Atay'ın avukatı ve Polen Atay'ın avukatı katılırken keşifte bilişim, adli tıp ve olay yeri inceleme uzmanından oluşan bilirkişi heyeti de hazır bulundu. Ekipler yaptıkları incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı. - İSTANBUL