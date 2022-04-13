KOCAELİ (İHA) - - "Eşi kasten öldürme" suçundan yargılanan sanığın olay gününe ilişkin ses kaydı ortaya çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'de evlendikten 3 ay sonra eşi Beyzanur Özel Fidan'ı evde ölü bulan sanığın olay günü 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığına ilişkin ses kaydı duruşmada dinletildi. Ses kaydında sanığın, "Acil ambulans istiyorum ne olur. Beyza, Beyza" dediği duyuldu.

Olay, 20 Mart 2021 tarihinde İzmit ilçesine bağlı Alikahya Mahallesi'nde meydana geldi. 22 yaşındaki Beyzanur Özel Fidan, olaydan 3 ay önce evlendiği eşi Ö.F. tarafından evinde boğazında bornoz ipiyle hareketsizce yatarken bulundu. Eşinin hareket etmediğini gören Ö.F., durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık sağlık ekipleri tarafından Beyzanur Özel Fidan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Fidan'ın ölümünün şüpheli bulunması sebebiyle savcılık talimatıyla eşi Ö.F. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen Ö.F., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Acil ambulans istiyorum ne olur. Beyza, Beyza"

Hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tutuksuz sanık Ö.F. ve aileler katıldı. Duruşmada sanık avukatı tarafından Ö.F.'nin olay gününde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istediğine ilişkin ses kaydı dinletildi. Ses kaydında sanık Ö.F.'nin, "Acil ambulans istiyorum ne olur. Beyza, Beyza" dediği duyuldu.

Mahkeme heyeti, sanığın yurt dışı yasağı ve konuttan çıkış yasağının devamına, olay günü sanığın ambulansı aradığına dair ses kaydınım ise çözümü için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

"Mücadele etmeye devam edeceğiz"

Duruşmanın ardından Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri tarafından basın açıklaması yapıldı. Üyeler adına açıklamayı yapan Yazı Şahin, "2021 yılının mart ayında kendi evinde şüpheli şekilde ölü bulunan Beyzanur Özel Fidan için Kocaeli Adliyesi'ndeyiz. Bilirkişi, Beyzanur'un ölümüne 'Yüzde 51 intihar olabilir' dedi. Henüz şüpheler giderilmemesine rağmen geçtiğimiz duruşmada Beyzanur'un evli olduğu erkeğin tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Şüpheli kadın ölümlerinde süreç, titizlikle yürütülmeli, faillere cesaret verilmemelidir. Her gün kadın cinayetleri, şüpheli kadın ölümleri yaşanıyor. Sadece 2021 yılında erkekler tarafından 280 kadın öldürüldü. 217 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Şüpheli kadın ölümleri artıyor. Kadın cinayetlerini artık meşrulaştıramayacağının farkında olan failler, kadın cinayetlerini 'Yüksekten düştü, atladı, şakalaşıyorduk' diyerek şüpheli hale getirmeye çalışıyor. Kadın cinayetlerinin üzeri intihar denilerek örtülemez. Devlet yetkililerin görevi, şüpheli bırakılan her bir kadın cinayetini açığa çıkarmak ve hukuki süreçleri etkin yürütmektir. Kocaeli Kadın Meclisi olarak Beyzanur'un ve üzeri örtülmeye çalışılan tüm kadın cinayetlerinin açığa çıkması için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

"Dünyanın hangi ülkesine giderse gitsin bu dosyadan cinayet çıkar"

Sanığın şartlı tahliye edilmesine tepki gösteren Beyzanur'un babası Hasbi Özel, "Olayın cinayet olduğunu düşünüyorum. Dünyanın hangi ülkesine giderse gitsin bu dosyadan cinayet çıkar. Adalete baştan beri güvenmiştim, şimdi de güveniyorum, inşallah adalet bizi yanıltmaz. Olay gecesi evdeydim, eşim beni kaldırarak Beyza'nın öldüğünü söyledi. Bu süreçte kalp krizi geçirdim" diye konuştu.

"Kardeşim anneme Ömer Fidan'ın kendisinin boğazına sıktığını ve onu nefesiz bıraktığını söyledi"

Kardeşinin ölümüne ilişkin şüphelilerinin olduğunu ifade eden Beyzanur'un ağabeyi Berkay Özel, "Kardeşimden vefat etmeden 15 gün önce annemi arayarak hüngür hüngür ağlıyordu. Kardeşim anneme Ö.F.'nin kendisinin boğazına sıktığını ve onu nefesiz bıraktığını söyledi. Ben de evden apar topar çıkarak kardeşimi gidip aldım. Gece kardeşim Beyzanur, Ö.F. ile konuşmuş ve bizim evden ayrılmış. Bu olaydan yaklaşık 15 gün sonra da onların evinden kardeşimin cenazesini almaya gittik. Ö.F. şiddete meyilli bir insandır, geçmiş evliliğinde de kadına şiddet, hakaret ve tehditlerinin olduğu biliniyor. Ben kardeşimin intihar etmediğini Ö. tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum. Benim kardeşim intihar etmeyecek pozitiflikte bir insandı" şeklinde konuştu.