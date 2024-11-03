Üye Girişi
Haberler

Esenyurt ve Büyükçekmece'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı

Esenyurt ve Büyükçekmece'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 473 gram marihuana, ruhsatsız tabanca ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda ekipler, Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ndeki ikamet adresinde narkotik madde ticareti yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, M.B. ve N.G. isimli kadın olmak üzere 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda ise, 473 gram marihuana, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet cep telefonu ve 640 lira ele geçirildi. Şüpheli M.B.'nin Büyükçekmece Yenimahalle Mahallesi'nde de ikametinin olduğu tespit edildi. Adreste uyuşturucu madde olabileceği şüphesi üzerine adrese bir operasyon daha gerçekleştirildi. Diğer evde yapılan aramalarda 222 kök hint keneviri, 198 gram marihuana, 12 adet pompalı tüfek fişeği, 40 adet ampul, 5 adet filtre, 3 metre uzunluğunda havalandırma borusu, 260 adet saksı ve 50 kilo 945 gram esrar üretim maddesi bulundu. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. N.G. isimli şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken M.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye için asgari ücret zam oranı beklentisini açıkladı

Asgari ücret zam oranı ne olacak? Ünlü şirket tahminini açıkladı

 Özdağ'dan Soylu'ya: Mamak'ta soğuk hava deposunda nelerin saklandığını bilmediğimi mi sanıyorsun?

"Soğuk hava deposunda nelerin saklandığını bilmediğimi mi sanıyorsun?"

 Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı'dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu

Acun'dan derbiye saatler kala tansiyonu yükseltecek yorum
Sivas'ta mezarlık yakınında parçalanmış bebek cesedi bulundu

Arazide parçalanmış bebek cesedi bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursaspor Kuşadasıspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursaspor Kuşadasıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 3 Kasım Roblox ile ilgili son gelişmeler... Trabzonspor Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? FARENSE- BENFICA MAÇI CANLI İZLE | TABİİ ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Farense- Benfica maçı şifresiz, HD izleme linki! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Kasımpaşa maç özeti! Beşiktaş'ın puanı kaç, ligde kaçıncı sırada? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 3 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Immobile sakatlandı mı? Immobile neden oyundan çıktı? Ketenpere filmi ne zaman çekildi? Ketenpere oyuncuları kim, konusu nedir? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula! AÖF SINAV TARİHLERİ: AÖF sınavları ne zaman başlıyor? AÖF sınav takvimi! Beşiktaş- Kasımpaşa maçının 11'leri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.