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Esenyurt ve Avcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 44 Gözaltı

Esenyurt ve Avcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 44 Gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt ve Avcılar'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 44 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi.

Esenyurt ve Avcılar'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Esenyurt ve Avcılar'da 11 Ekim'de uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, aralarında arama kaydı olan şahısların da bulunduğu toplam 44 şüpheli gözaltına alındı.

Çok sayıda uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi

Ekipler tarafından şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok miktarda uyuşturucu madde, beş adet hassas terazi, dört adet ruhsatsız tabanca, iki adet ruhsatsız pompalı tüfek, 91 adet fişek, 7 adet tüfek kartuşu, 192 bin 295 Türk Lirası, bin 211 dolar, 500 euro ve 20 sterlin nakit para ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Güvenlik istanbul Esenyurt Avcılar 3-sayfa Sağlık Suç

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