Esenyurt'ta 4 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Esenyurt'ta 4 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Güncelleme:
Esenyurt'ta kontrolden çıkan bir servis minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de kamuoyuna sunuldu.

Esenyurt'ta kontrolden çıkan servis minibüsünün şarampole yuvarlandığı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Esenyurt'ta saat 17.10 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü şarampole yuvarlandı. 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 7 kişinin ise yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde devrilen servis minibüsünün sürüklenerek şarampole doğru ilerlediği anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Esenyurt'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, işçi servisinin devrilme anı kamerada

İstanbul'daki facia anbean kamerada
500

