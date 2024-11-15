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Esenyurt'taki Medikal Fabrikada Yangın: 200 Çalışan Tahliye Edildi

Esenyurt'taki Medikal Fabrikada Yangın: 200 Çalışan Tahliye Edildi
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İstanbul Esenyurt'ta sağlık malzemeleri üreten bir fabrikanın medikal plastik deposunda çıkan yangın nedeniyle 200 çalışan tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, dumandan etkilenen 10 personele yerinde sağlık müdahalesi yapıldı.

İstanbul Esenyurt'ta sağlık malzemeleri üretilen fabrikanın medikal plastik deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmaları sürerken, 200 fabrika çalışanı alandan tahliye edildi. Gri dumanların yükseldiği fabrika havadan görüntülendi.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Esenyurt'ta sağlık malzemeleri üretilen fabrikanın medikal plastik deposunda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından 5 bin metrekarelik işyerinden 68 araç ve 200 fabrika personeli tahliye edildi. Yangında, dumandan etkilenen 10 personele ise sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmaları sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, dumanların çevre sokaklara kadar yayıldığı fabrika yangını havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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