Esenyurt'ta yollar buz pistine döndü, kayan araçlar kaza yaptı

İstanbul Esenyurt'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kayganlaştı ve sürücüler direksiyon hakimiyetini kaybederek çeşitli kazalar yaptı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı, ancak kazalarda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul Esenyurt'ta etkili olan karın yağışıyla birlikte yollar buz pistine döndü. Kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüler, önündeki araca çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da sabaha karşı şiddetlenen kar yağışı nedeniyle ortalık beyaza büründü. Esenyurt'ta bazı yollar karla kaplanınca kazalar da kaçınılmaz oldu. Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde bazı sürücüler yolda kalırken kimisi de yoldan çıkarak kaza yaptı. Karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüler önündeki araca çarparak durdu. Kazalarda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
