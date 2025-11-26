Haberler

Esenyurt'taki Elektrikli Otomobil Yangınına Ait Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta bir akaryakıt istasyonunda şarja bırakılan elektrikli otomobil alev aldı ve patlamalar yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Esenyurt'ta akaryakıt istasyonunda şarja bırakılan elektrikli otomobilin yanmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde alev alev yanan otomobilde patlamalar yaşanıyor.

Olay dün akşam Saadetdere Mahallesi E-5 yan yolda bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelmişti. Şarja takılı halde bulunan elektrikli araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak patlamıştı. Aracın tamamen küle döndüğü olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde alev alev yanan araçta patlamalar yaşanıyor. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek kısa sürede söndürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Ekipler silahlı şahsı ikna etmeye çalışıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
CHP'li vekiller bütçe görüşmelerinde Bakan Güler'i şehit fotoğraflarıyla karşıladı

CHP'li vekiller bütçe görüşmelerinde Bakan Güler'i böyle karşıladı
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor! Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek

Fiyatları düşürecek yasa geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.