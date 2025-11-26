Esenyurt'taki Elektrikli Otomobil Yangınına Ait Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Esenyurt'ta akaryakıt istasyonunda şarja bırakılan elektrikli otomobilin yanmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde alev alev yanan otomobilde patlamalar yaşanıyor.

Olay dün akşam Saadetdere Mahallesi E-5 yan yolda bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelmişti. Şarja takılı halde bulunan elektrikli araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak patlamıştı. Aracın tamamen küle döndüğü olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde alev alev yanan araçta patlamalar yaşanıyor. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek kısa sürede söndürüyor. - İSTANBUL