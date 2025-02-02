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Esenyurt'taki AVM'de Yangın Çıktı

Esenyurt'taki AVM'de Yangın Çıktı
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Esenyurt'ta bir AVM'nin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

Esenyurt'ta sabah saatlerinde bir AVM'nin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Olay, saat 06.00'da Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, AVM'nin depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. AVM'ye birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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