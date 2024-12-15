Üye Girişi
Haberler
Şam yakınlarında 75 bin kişinin gömülü olduğu toplu mezar bulundu
Esad kaçtıktan sonra uydu görüntülerinden tespit edildi
Türkiye'den ABD'ye DEAŞ ile mücadele kapsamında ses getirecek teklif
Türkiye'nin ABD'ye yaptığı teklif ilk kez ortaya çıktı
Ankaralı Turgut'un yürekleri dağlayan vasiyeti
Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti
Sanatçı Ferdi Tayfur apar topar hastaneye kaldırıldı
Ünlü sanatçı apar topar hastaneye kaldırıldı

Esenyurt'ta Züccaciye Dükkanında Bıçaklı Saldırı

Esenyurt'ta Züccaciye Dükkanında Bıçaklı Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta bir züccaciye dükkanında tartışma sonrası bıçaklı saldırı gerçekleşti. Genç, önce kasiyeri ve bir çalışanı bıçakladı, ardından dükkanın önündeki ürünleri sokağa fırlattı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta bir züccaciye dükkanına gelen genç, kasiyerle tartışmasının ardından ortalığı birbirine kattı. İş yerinden çıktıktan bir süre sonra bıçakla olay yerine gelen şahıs, kasiyeri ve bir çalışanı bıçaklayarak dükkanı dağıttı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Esenyurt ilçesi Ardıçlı Mahallesi Ispartakule Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir züccaciye dükkanına gelen genç, bilinmeyen bir nedenden dolayı kasiyerle tartışmaya başladı. Ardından hızla iş yerinden çıkan şahıs, dakikalar sonrasında bıçakla olay yerine geri döndü. Önce kasiyeri ve bir çalışanı bıçaklayan genç, ardından dükkanın önünde bulunan ürünleri sokağa fırlatarak bağırmaya başladı. Silahlı iki arkadaşını da olayın yaşandığı yere çağıran ve etraftaki insanları silahla tehdit ettiren şahıs polisin gelmesiyle olay yerinden koşarak uzaklaştı. Polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlatırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Süper Lig devinde oynamak için can atıyor
img

Tarihe geçti! Arda'dan 21. yüzyıla damga vuran performans
img

Marketin önündeki davranışı herkesi duygulandırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ürünleri Avrupa'dan dönen işletme iflas etti, alacaklılar soluğu fabrikada aldı
Avrupa'dan veto yiyen firma iflas etti, alacaklılar kapıya dayandı
Kulüp başkanı, şike teklifi aldığını iddia etti
Gözler Hacıosmanoğlu'nda! Kulüp başkanı, şike teklifini itiraf etti
Soylu'dan Enginyurt'a: Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene bakarız adam mı diye
Soylu'nun paylaştığı mesajlar tecrübeli siyasetçiyi zora sokacak
Esad'ın ülkeden kaçan askerleri Irak'ın Rutba ilçesine sığınmış
Esad'ın askerlerinin kaçtığı ülke belli oldu
Oto pazarlarında 'Suriyeli' hareketliliği
Oto pazarlarında "Suriyeli" hareketliliği
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı

Son Dakika Haberleri

Teşkilat CANLI izle! TRT 124. bölüm Teşkilat yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı? Ankaralı Turgut vasiyeti ne, mirasını, sazını kime bıraktı? Ankaralı Turgut neden öldü, hastalığı neydi? Antalyaspor - Kayserispor Maçı Hangi Kanalda? Çorum FK - Amedspor Maçı Yayın Bilgileri Nurettin Yaşar kimdir? Şehit Uzman Çavuş Nurettin Yaşar nereli kaç yaşında, evli mi? Antalyaspor Kayserispor CANLI İZLE şifresiz! Süper Lig Antalyaspor Kayserispor maçı ne zaman? Çorum FK Amedspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Çorum FK Amedspor maçı ne zaman? Tottenham Fulham Maçı Hangi Kanalda? Manchester Utd - Everton Maçı Yayın Bilgisi Tottenham Fulham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Fulham maçı ne zaman?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.