Esenyurt'ta Zincirleme Kaza: Kadın Yaralandı

TEM Otoyolu Esenyurt gişeleri mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışan bir sürücü aracını çekmeye çalışırken, geri viteste unutulan araç aniden hareket etti. O sırada çantasını almak için araca uzanan kadın, yeni bir kazanın ortasında kalarak yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Esenyurt gişeleri mevkiinde yaşandı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrasında aracını sürmeye korkan kadın sürücü, bir vatandaştan yardım istedi. Geri viteste unutulan araca binen adam, gaza bastığında araba geriye doğru aniden fırladı. Tam o sırada ön koltuktan çantasını almak isteyen kadın ise araçların arasında kaldı. Seyir halinde olan bir kamyonun çarpmasıyla yere düşen kadının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Olay anı anbean kamyon sürücüsünün kamerasına yansıdı. - İSTANBUL