Esenyurt'ta Zincirleme Kaza: 4 Araç Karıştı

Güncelleme:
Esenyurt'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza anı araç içi kamerasına ve cep telefonu ile kaydedildi.

Esenyurt'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza anı araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı Yolu'nda bir aracın duraksaması sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza anı araç içi kamerasına saniye saniye yansırken, oluşan trafik ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
