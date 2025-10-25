Esenyurt'ta Zincirleme Kaza: 4 Araç Karıştı

Esenyurt'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza anı araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı Yolu'nda bir aracın duraksaması sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza anı araç içi kamerasına saniye saniye yansırken, oluşan trafik ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL