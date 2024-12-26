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Esenyurt'ta Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Esenyurt'ta Zincirleme Kaza: 3 Yaralı
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Esenyurt'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılardan biri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Esenyurt'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu Haramidere Bağlantı Yolu'nda yaşandı. İddiaya göre, M.E. kontrolündeki 34 BMM 697 plakalı hafif ticari araç, sağ şeritte seyir halindeki F.D.'nin kullandığı 34 FMY 921 plakalı kamyonete çarptı. Bu sırada sol şeritte seyir halindeki F.K.'nin kontrolündeki 34 AFR 832 plakalı araç, savrulan kamyonete çarptı. Toplamda 3 aracın karıştığı kazada F.D. araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını kontrolü bir şekilde sağlandı. İtfaiye ekipleri ise kamyonetin içinde sıkışan şoför F.D.'yi kurtardı. Kazada yaralanan F.D., M.E. ve F.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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