Son dakika haberleri | Esenyurt'ta bina yangını: Dumanların yükseldiği binaya müdahale ediliyor Son dakika haber: Esenyurt'ta bina yangını: Dumanların yükseldiği binaya müdahale ediliyor Esenyurt'ta Yunus Emre 379 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binada yangın çıktı. Esenyurt'ta bina yangını: Dumanların yükseldiği binaya müdahale ediliyor İSTANBUL - Esenyurt'ta Yunus Emre 379 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binada yangın çıktı. Binadan dumanlar yükselirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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