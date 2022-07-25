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Son dakika haberleri | Esenyurt'ta bina yangını: Dumanların yükseldiği binaya müdahale ediliyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Esenyurt'ta bina yangını: Dumanların yükseldiği binaya müdahale ediliyor Esenyurt'ta Yunus Emre 379 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binada yangın çıktı.

Esenyurt'ta bina yangını: Dumanların yükseldiği binaya müdahale ediliyor

İSTANBUL - Esenyurt'ta Yunus Emre 379 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binada yangın çıktı. Binadan dumanlar yükselirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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