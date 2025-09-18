Haberler

Esenyurt'ta Yolcu Otobüsü Kamyona Çarptı: Şoför Sıkıştı

TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde bir yolcu otobüsü, seyir halindeki kamyona çarptı. Kazada otobüs şoförü sıkışırken, itfaiye ekipleri yaralı şoförü kurtarıp hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik durma noktasına geldi.

TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde bir yolcu otobüsü, seyir halindeki kamyona çarptı. Kazada otobüs şoförü araçta sıkışırken, itfaiyenin çıkardığı yaralı adam hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt mevki Avcılar istikametinde yaşandı. Edirne'den hareket eden 34 KT 4041 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen 55 EA 725 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs şoförü M.A. isimli yaşlı adam, sürücü koltuğunda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı şoför, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza nedeniyle TEM Otoyolu Esenyurt - Avcılar yönünde iki şerit trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılması için ekiplerin çalışması sürerken bölgede trafik durma noktasına geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
