Esenyurt'ta Yol Verme Tartışması Trafiği Tehlikeye Saldı

Esenyurt'ta yol verme meselesi yüzünden tartışan ve trafiği tehlikeye sokan araç ve motosiklet sürücüsü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Her iki sürücüye de idari para cezası uygulanarak adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, yol verme nedeniyle bir araç sürücüsü ile bir motosiklet sürücü arasında tartışma çıktığı belirlendi. Esenyurt Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yaşanan tartışmada, araç kaputu üzerine çıkan motosiklet sürücüsü kadın şahsın, hareket halindeki aracın kaputu üzerinde bir süre kaldığı belirlendi. Araç sürücüsü T.K. isimli şahıs ile motosiklet sürücüsü R.A. isimli kadın şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Araç ve motosiklet sürücüsüne 'yayaların trafiği tehlikeye düşürecek şekilde yaya yolunda bulunması', 'taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlerde duraklamak', ve 'saygısızca araç kullanmak' maddelerinden idari para cezası uygulandı. Şahıslar hakkında, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' ve 'taksirle yaralama' suçlarından adli işlem de başlatıldı. - İSTANBUL