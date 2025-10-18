Haberler

Esenyurt'ta Yol Verme Tartışması Trafiği Tehlikeye Saldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta yol verme meselesi yüzünden tartışan araç ve motosiklet sürücüleri, polis ekipleri tarafından yakalandı. Her iki sürücüye idari para cezası uygulanırken, adli işlem de başlatıldı.

Esenyurt'ta yol verme meselesi yüzünden tartışan ve trafiği tehlikeye sokan araç ve motosiklet sürücüsü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Her iki sürücüye de idari para cezası uygulanarak adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, yol verme nedeniyle bir araç sürücüsü ile bir motosiklet sürücü arasında tartışma çıktığı belirlendi. Esenyurt Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yaşanan tartışmada, araç kaputu üzerine çıkan motosiklet sürücüsü kadın şahsın, hareket halindeki aracın kaputu üzerinde bir süre kaldığı belirlendi. Araç sürücüsü T.K. isimli şahıs ile motosiklet sürücüsü R.A. isimli kadın şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Araç ve motosiklet sürücüsüne 'yayaların trafiği tehlikeye düşürecek şekilde yaya yolunda bulunması', 'taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlerde duraklamak', ve 'saygısızca araç kullanmak' maddelerinden idari para cezası uygulandı. Şahıslar hakkında, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' ve 'taksirle yaralama' suçlarından adli işlem de başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan kapı yeniden açılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dini nikahlı eşi tarafından boğazından bıçaklandı!

O kentimizde dehşet! Boğazından bıçaklandı
Annesinin sevgilisinin kafasını kesti, beynini blenderda öğüttü

Korkunç olay! Annesinin sevgilisinin kafasını kesip blenderda öğüttü
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
Dini nikahlı eşi tarafından boğazından bıçaklandı!

O kentimizde dehşet! Boğazından bıçaklandı
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Jurasek'in büyük şanssızlığı: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı

Büyük şanssızlık: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı
Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Usta isme son görev! Eski rol arkadaşı büyük pişmanlığını anlattı
Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor

Derbide de durdurulamadılar! Trabzon aldı başını gidiyor
Trump'ın uykularını kaçıracak protesto! Tüm ülkeye yayılıyor

Trump'ın uykularını kaçıracak protesto! Tüm ülkeye yayılıyor
Portekiz'de peçe ve burka giymek yasaklandı

Avrupa ülkesinde bu kıyafetleri giymek artık yasak! Cezası ağır
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Beşiktaş sahasında bu sezon bir ilki yaşadı

Bu sezon bir ilk yaşandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.