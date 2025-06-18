Esenyurt'ta Yol Verme Kavgasında İki Kişi Bıçakla Yaralandı

Esenyurt'ta Yol Verme Kavgasında İki Kişi Bıçakla Yaralandı
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Esenyurt'ta bir yol verme kavgası sonucunda iki kişi bıçakla yaralanırken, olayla ilgili iki şüpheli yakalandı. Kavga, iki aracın sürücüsü arasında yaşanan tartışma sonrası meydana geldi.

Esenyurt'ta iki kişinin bıçakla yaralandığı yol verme kavgasında şüpheliler yakalandı.

Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde 16 Haziran 2025 günü dar bir sokakta ters yönde ilerleyen iki aracın sürücüsü arasında "Neden beni sıkıştırdın" diyerek tartışma çıkmıştı. Araçtan inen iki şahıs, diğer sürücünün yanına giderek küfürler savurmuştu. Bu duruma öfkelenen adam araçtan inerek şahıslara saldırmış ve kavgada iki kişi bıçakla yaralanmıştı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda S.P. arkadaşı F.B. ile trafikte ilerlerken A.B. isimli sürücü kendilerine küfür etmeye başladı. Boral daha sonra bıçakla iki arkadaşa arkadaşı Furkan Bartu'da göğüs bıçaklanarak yaralandığı öğrenildi. Furkan Batu hastanede tedavi görürken, Sinan Peker ve Akif Boral isimli şahıslar yakalandı. Akif Boral isimli şüphelinin bugün adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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