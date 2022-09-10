Esenyurt'ta yol verme kavgasında 2 kişiyi silahla vuran saldırganlar yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta yol verme kavgasında 2 kişiye kurşun yağdıran saldırganlar, Sezer K., Fatih Ö., Vedatcan Y. ve Kasım S. gözaltına alındı.

Geçtiğimiz günlerde saat 01.00 sıralarında Balıkyolu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, trafikte ilerleyen iki araç, birbirlerine yol vermeden ilerlemek isteyince alkollü olduğu iddia edilen şahıslardan biri, diğer tarafa küfür ederek yoluna devam etmişti. Bu duruma sinirlenen diğer araçtaki şahıs silahına davranarak diğer aracı kovalamaya başlamıştı.

Silahı eline alan şahsın yanındaki arkadaşı engel olmaya çalışsa da başarılı olamamıştı. Elindeki silahla defalarca ateş ederek 2 kişi yaralayan şahıs, olay sonrası kaçarak izini kaybettirmişti.

Yaşanan olay sonrası polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan şüpheliler, Sezer K., Fatih Ö., Vedatcan Y. ve Kasım S. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardındandan adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL